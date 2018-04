Sabato 5 maggio l’inaugurazione della riqualificazione “Cantiere Estense”

Si svolgerà sabato prossimo, 5 maggio, a partire dalle ore 10 con la sfilata storica lungo le vie del centro, l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di via Rocca, piazzale Avanzini e piazzale Della Rosa.

Si tratta del primo cantiere sassolese del Ducato Estense, realizzato grazie alla collaborazione con il MIBACT-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’ambito del FSC 2014-2020, a cui nei prossimi mesi seguiranno i cantieri di piazza Martiri Partigiani e del Giardino Ducale.

Un intervento che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità dei monumenti che si affacciano su piazzale Della Rosa. I percorsi di collegamento sono stati realizzati tra via Rocca, la chiesa di S.Francesco, la Peschiera ed il Palazzo Ducale. Su piazzale Avanzini, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione con la rimozione dell’asfalto e la successiva posa della pavimentazione in cubetti di porfido.

L’inaugurazione avverrà sabato 5 maggio a partire dalle ore 10 con la sfilata lungo le vie del centro storico fino a Piazzale della Rosa. Alle ore 10,45 circa sono previsti gli interventi delle autorità in piazzale Della Rosa che si concluderanno, alle ore 11,15 circa con lo spettacolo di sbandieratori e musici in Piazzale della Rosa.

La sfilata con i figuranti della corte estense cinquecentesca e lo spettacolo di sbandieratori e musici sono a cura della “Contrada di Borgo San Giovanni” del Palio di Ferrara.