Gli auguri del sindaco di Maranello ai lettori

A nome dell’Amministrazione Comunale di Maranello, desidero rivolgere un caloroso augurio per le festività ormai imminenti ai lettori di Sassuolo2000 e a tutta la redazione, ringraziandola anche per il puntuale e prezioso lavoro svolto nel corso di quest’anno.

Il 2017 che stiamo per salutare ha vissuto momenti intensi e in alcuni casi non facili per le nostre comunità e il nostro paese: momenti che siamo riusciti ad affrontare grazie a tenacia, voglia di fare, capacità di rimboccarci le maniche.

Valori e attitudini che fanno parte del dna della gente di queste terre e che sembravano un po’ appannati negli anni più difficili alle nostre spalle. Valori e attitudini che invece sono ancora ben radicati e ci consentono di attraversare a testa alta il presente e a guardare con fiducia alla costruzione del nostro futuro.

Con i migliori auguri di buon Natale e per un 2018 di serenità e pace.

Il Sindaco – Massimiliano Morini