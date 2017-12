Pallamano, nell’ultima gara del 2017 la Terraquilia perde con Cingoli

Ai ragazzi di Ilic è mancato solo l’ultimo guizzo per tornare a casa con un sorriso. Apre subito Arcieri, Beltrami sbaglia un rigore, mentre Pivetta firma l’1-1. I padroni di casa riescono ad allungare 4-2 con Nocelli, poi arriva la tripletta di Ceccarini per il primo vantaggio carpigiano (5-6). Cingoli è una squadra bella tosta e riesce a mettere il muso avanti con il 10-6 firmato da Mangoni. Una doppietta di Kovacevic e la marcatura di Kere per il 10-9 stampato sul tabellone elettronico. I locali però prendono ancora il largo e tornano avanti di 4 reti con Arcieri che fa il 17-13 con cui si va al riposo.

Ad inizio di secondo tempo arriva la fiammata degli emiliani, Ceccarini è una fuori ed infila 4 reti per il pareggio (17-17), Beltrami imbuca il sorpasso (17-18), subito dopo Mangoni risponde al capitano (18-18). Arcieri e Nocelli ridanno il vantaggio a Cingoli (20-18). I biancorossi non mollano, Kovacevic firma il 24-24 e pure il +1 esterno (24-25). Un immenso Beltrami per il +2 emiliano (24-26) a 6 minuti dal gong. Arcieri rimette tutto in parità, Mangoni per il vantaggio (27-26). Segna Strappini (28-26), Ceccarini ci mette una pezza (28-27). Negli ultimi 30 secondi Carpi ha il pallone per il pareggio e lo spreca. Persa un’occasione per fare risultato.

28 -27 (pt 17-13)

CINGOLI: Gentilozzi, Nuccelli 8, Barigelli, Ilari, Gambini, L. Nocelli, Grasselli, Arcieri 7, Camperio 1, Trillini, Campana 3, Mangoni 5, Strappini 3, Matijasevic 1. All.: N.Nocelli.

TERRAQUILIA: De Giovanni, Turini, Beltrami 6, Ceccarini 9, Kere 2, Kovacevic 7, Leonesi, Malagola, Nicolazzo, Pivetta 3, Santilli, Sorrentino, Vaccaro. All.: Ilic.

Arbitri: Fato e Guarini