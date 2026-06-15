Tentato furto in abitazione in zona Musicisti a Modena: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 28 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia, con l’accusa di tentato furto in abitazione. L’intervento è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 3:30, quando una chiamata al numero di emergenza 112 NUE, effettuata da un residente, ha segnalato un uomo che si era introdotto nel cortile di un condominio nella zona Musicisti e che stava forzando la porta d’accesso alle cantine.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Squadra Volante si sono introdotti nell‘area attraverso un ingresso secondario e hanno colto sul fatto il sospettato. Il giovane è stato sorpreso mentre frugava in uno scatolone e in alcuni cassetti, all‘interno di una cantina completamente messa a soqquadro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato anche per aver violato le norme sull’immigrazione. Al momento del controllo, infatti, non era in possesso dei documenti che attestassero la sua regolare permanenza sul territorio italiano. Inoltre, risultava aver trasgredito la misura preventiva di allontanamento obbligatorio dal comune di Modena.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e decretato nei confronti dell’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Modena e nella relativa provincia.