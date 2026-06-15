Furto in canonica a Correggio: indagano i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Correggio hanno avviato un’indagine riguardante un furto avvenuto all’interno della parrocchia di San Quirino. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti criminali sono penetrati nei locali approfittando dell‘assenza del personale e hanno operato tra le 12:00 e le 15:00 nei giorni scorsi.

Inizialmente, si sono introdotti nella canonica e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono riusciti ad accedere all’ufficio del parroco. Qui, dopo aver rovistato, hanno prelevato contanti per diverse centinaia di euro da un cassetto della scrivania. L’ammontare esatto del furto è ancora in corso di valutazione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per il reato di furto aggravato contro ignoti.