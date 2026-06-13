Scontro moto-auto a San Prospero: perde la vita un centauro 56enne

Un motociclista 56enne di Cavezzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 23:00 sulla Statale 12 – Canaletto a San Prospero. La vittima viaggiava in sella ad una motocicletta che, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’autovettura.

L’impatto, molto violento, non ha lasciato scampo al centauro: nonostante l’intervento dei sanitari, sul posto anche con l’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. La conducente dell’auto, una 43enne, ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata al Pronto Soccorso di Mirandola per accertamenti.