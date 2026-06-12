A San Felice sul Panaro arriva la Festa d’estate

Da giovedì 18 a domenica 21 giugno, torna a San Felice sul Panaro, la “Festa d’estate”, con tanti appuntamenti. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Il primo incontro, anteprima della Festa, si terrà giovedì 18 giugno in piazza Matteotti alle ore 21.15, dove il ricercatore Marco Buttu racconterà la sua esperienza triennale nell’altopiano antartico. L’evento è organizzato dall’associazione La Pira. In caso di maltempo l’iniziativa si terrà al Palaround. Sempre giovedì 18 giugno, presso il parco Marinai d’Italia, a partire dalle ore 19, il ristorante “Aspettando la Fiera” proporrà un menù fisso.

Venerdì 19 giugno, in viale Campi, a partire dalle ore 20, avrà luogo il mercatino dell’hobbistica. Alle ore 21, in Largo Posta ci sarà la tombola d’estate a cura della Pro Loco. Sempre alle ore 21, in piazza Matteotti, serata anni ‘70/‘80/’90 in compagnia di Dj set Remember Popcorn e Les Pois. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Palaround.

Sabato 20 giugno, in Largo Posta, dalle ore 18 alle 20, si terrà un’iniziativa legata ai giochi realizzati con il legno. A partire dalle ore 20, in viale Campi, ci sarà il mercatino dell’hobbistica. Alle ore 21 invece, in piazza Matteotti, Marco e Alice accompagneranno il pubblico in una serata di ballo liscio. In caso di maltempo l’iniziativa si sposterà presso il Palaround.

Domenica 21 giugno, ultimo giorno della manifestazione, dalle ore 10 alle 18, in piazza Italia, è in programma il raduno di auto storiche “Motor Village”, con stand di street food e arrosticini. In Largo Posta, dalle 17.30 alle 20, sono previsti laboratori e spettacoli per bambini e famiglie in compagnia di artisti di strada, mentre a seguire torneranno i giochi di legno. Ancora domenica 21 giugno in piazza Matteotti, alle 21, Route 66: 1926 – 2026, anniversary tribute, concerto del gruppo “The Gang” formato da docenti della Fondazione scuola di musica Andreoli. La serata sarà presentata da Guido “Fulz” Vicenzi. In apertura esibizioni dei gruppi Maxi Mini Band e Rock in Progress degli allievi della Fondazione scuola di musica Andreoli. Evento organizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Palaround. Da venerdì 19 a domenica 21, tutte le sere a partire dalle ore 19, presso il parco Marinai d’Italia, sarà aperto un ristorante con menù alla carta. Per la presenza del luna park in piazza Ettore Piva, i mercati di venerdì 19 e lunedì 22 giugno, si sposteranno in piazza Italia.