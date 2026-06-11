Sabato a Castelvetro l’evento benefico “Oltre la dismorfofobia, la Bellezza abbatte gli stereotipi”

Sabato 13 giugno, alle ore 20.30, in piazza Roma a Castelvetro torna l’evento “Oltre la dismorfofobia, la Bellezza abbatte gli stereotipi”, live fashion show nato da un progetto ideato da Michela Zitoli, fondatrice dell’Accademia di Trucco professionale di Modena, grazie al supporto di Team Enjoy, realtà da anni impegnata nel sociale attraverso iniziative benefiche sul territorio modenese.

La serata artistica, patrocinata dal Comune di Castelvetro e il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Pediatria di comunità di Vignola, unisce moda, arte, cultura, sensibilizzazione sociale e solidarietà in uno spettacolo emozionale capace di trasformare la passerella in uno spazio di riflessione collettiva sull’identità, sull’immagine e sul valore delle persone oltre gli stereotipi estetici. Non una semplice sfilata, ma un’esperienza emotiva per raccontare la bellezza nella sua forma più vera. Sul palco si alterneranno performance artistiche, moda, testimonianze e momenti di forte impatto visivo ed emozionale, in un racconto che vuole mettere al centro non la perfezione, ma l’autenticità.

A rendere possibile la seconda edizione di “Oltre la dismorfofobia, la Bellezza abbatte gli stereotipi” è anche la nascita di un network territoriale composto da partner, attività commerciali, artisti e professionisti di Modena e provincia, che hanno scelto di sostenere il progetto condividendone i valori sociali, culturali ed educativi.