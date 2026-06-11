AQ16, Prandi: “Avviato il percorso per regolarizzare la presenza e mettere in sicurezza l’immobile pubblico”

“Lo dico con chiarezza, perché in questi giorni si è letto e sentito di tutto: non esiste alcuna volontà da parte del Comune di Reggio Emilia di sgomberare il laboratorio sociale Aq16. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione dalla Prefettura né dalle forze dell’ordine che indichi un’intenzione di procedere a uno sgombero. Chi sostiene il contrario fa propaganda sulla pelle di un’esperienza sociale che da oltre vent’anni è parte della vita di questa città.

Chi conosce, anche solo superficialmente, il funzionamento di una pubblica amministrazione sa distinguere tra un atto istruttorio dovuto e una decisione politica. Evidentemente in Consiglio comunale c’è chi questa distinzione non la conosce, o finge di non conoscerla. L’avvio di un procedimento amministrativo con fase di contraddittorio è esattamente l’opposto di uno sgombero: è la garanzia che ogni passaggio avvenga nella legalità, con la possibilità per l’associazione di presentare osservazioni, documenti e proposte.

E’ un atto dovuto nel percorso di regolarizzazione che stiamo intraprendendo, da mesi, con la collaborazione dell’associazione che vogliamo ringraziare.

Le opposizioni, che per settimane hanno inondato gli uffici di interrogazioni e accessi agli atti arrivando perfino a scomodare il Prefetto, hanno dimostrato di non comprendere — o di voler strumentalizzare — l’ordinaria attività di un ente proprietario che ha l’obbligo di legge di verificare la sicurezza del proprio patrimonio. Se il loro obiettivo era costruire un caso politico, hanno solo certificato la propria scarsa conoscenza delle procedure.

La realtà è che da mesi è in corso un percorso di partecipazione con l’associazione, che si è costituita come ente del terzo settore, ha chiesto l’iscrizione al Runts e ha depositato una proposta progettuale per la concessione degli spazi. L’obiettivo dell’amministrazione è regolarizzare quella presenza, riconoscendone il valore, e mettere in sicurezza un immobile pubblico, dentro un quadro di trasparenza e legalità. Questo è governare. Il resto è rumore”.