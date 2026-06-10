Vedere meglio, curare prima: l’AI come alleata del paziente nello screening del tumore colorettale

L’innovazione tecnologica si allea con la medicina per garantire percorsi diagnostici mirati e cure personalizzate. L’intelligenza artificiale (IA) può infatti contribuire in modo determinante a migliorare la qualità della prevenzione e della cura delle malattie dell’apparato digerente. Partendo da questo presupposto, l’associazione Apro ETS ha concretizzato, attraverso il progetto Per Te, l’acquisizione di moderni dispositivi di intelligenza artificiale da associare alle procedure di colonscopia per tutte le sedi provinciali di Gastroenterologia.

I dettagli di questa importante donazione e l’impatto sulla salute dei cittadini saranno presentati sabato 13 giugno, alle ore 10 all’Auditorium del CORE (Piano -1). L’incontro si inserisce all’interno del ricco calendario di iniziative nate per celebrare il decennale del CORE.

Nel corso della mattinata, i medici del reparto di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Romano Sassatelli guideranno un focus approfondito sul contributo concreto che queste apparecchiature offrono nell’ambito dello screening. Saranno inoltre mostrate le attività cliniche e le nuove linee di ricerca che i dispositivi permetteranno di sviluppare sul territorio, mantenendo sempre al centro il benessere e il servizio alle persone.

Relatrice sarà la dottoressa Cristina Manzotti, Dirigente Medico del Reparto di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva. A moderare l’incontro sarà il dottor Giovanni Fornaciari, Presidente di Apro ETS.

“L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella diagnostica rappresenta un passo avanti straordinario per la nostra sanità” – dichiara il dottor Giovanni Fornaciari -. “Con il progetto Per Te, Apro ha voluto dare un supporto tangibile ai nostri medici, mettendo a loro disposizione uno strumento capace di rilevare con precisione ancora maggiore le lesioni precancerose. Più tecnologia significa diagnosi più precoci, cure più efficaci e, in definitiva, più vite salvate”.