Incendio di vegetazione a Medicina

Poco dopo le 13:00 di oggi le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Bologna, provenienti dai distaccamenti di Medicina, Molinella, Budrio e San Pietro in Casale, sono intervenute in via Romagne nel comune di Medicina a causa di un incendio di vegetazione.

Le fiamme hanno coinvolto un campo agricolo della zona. Per le operazioni di spegnimento e contenimento del rogo si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero del Reparto Volo di Bologna. Le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse alle 18.00.