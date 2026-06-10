Lavori in partenza alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme

Il Comune di Castel San Pietro Terme informa che a partire dal 15 giugno 2026 prenderanno avvio i lavori di riqualificazione impiantistica presso la Biblioteca comunale.

L’intervento, dell’importo complessivo di 150.000 euro, avrà una durata stimata di circa 90 giorni e interesserà l’intero edificio che ospita la biblioteca.

I lavori prevedono il ripristino della linea di alimentazione dei fan coil, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di climatizzazione invernale ed estiva in tutti gli ambienti della biblioteca. Contestualmente saranno eseguiti interventi edili di mitigazione e adeguamento correlati agli impianti.

Per tutta la durata dei lavori, l’edificio che ospita la biblioteca e l’aula studio resteranno chiuse al pubblico.

L’Amministrazione comunale si impegna a ridurre al minimo i disagi per l’utenza e a garantire, ove possibile, la continuità dei servizi bibliotecari compatibilmente con l’andamento del cantiere.

Per consentire l’avvio del cantiere e la parziale continuità del servizio bibliotecario, nel periodo compreso tra il 15 e il 30 giugno 2026 il personale coordinerà le ditte specializzate per la messa in sicurezza dei documenti che rimarranno presso l’edificio oggetto dei lavori. Contestualmente procederà alle operazioni di trasferimento temporaneo di parte del patrimonio e delle attrezzature presso la sede individuata nei locali dell’ex URP del comune. Tali attività riguarderanno lo spostamento di alcuni arredi mobili e di circa un migliaio di volumi, che verranno ricollocati nella nuova sede. I documenti che rimarranno presso la sede di via Marconi non saranno disponibili per tutto il periodo di chiusura della stessa.

Il catalogo on-line della biblioteca (https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do) conterrà informazioni parzialmente aggiornabili/aggiornate, si consiglia l’invio di una email o una telefonata per avere conferma della disponibilità del documento richiesto. Proseguiranno gli acquisti e la messa a disposizione dei cittadini di novità editoriali per ogni fascia d’età.

Proseguirà solo per la parte relativa alle richieste ad altre biblioteche il Prestito intersistemico circolante.

Sarà inoltre temporaneamente sospeso il servizio di reso esterno.

Il trasferimento temporaneo della Biblioteca non comporterà modifiche ai recapiti del servizio: il numero di telefono della Biblioteca rimarrà invariato per tutta la durata dei lavori 051/940064 come pure la email (biblioteca@comune.castelsanpietroterme.bo.it)

Durante l’intero periodo dei lavori l’aula studio della Biblioteca resterà chiusa. Per garantire la continuità di uno spazio dedicato allo studio, il servizio sarà temporaneamente trasferito presso il Centro Giovanile in via Remo Tosi 7 – Castel San Pietro Terme ed effettuerà i seguenti orari:

Giugno:

Sabato 20 giugno dalle ore 10-12 e 17:30-20:30

Domenica 21 giugno dalle ore17:30-20:30

Sabato 27 giugno dalle ore 10-12 e 17:30-20:30

Domenica 28 giugno dalle ore 17:30-20:30

Luglio:

Sabato 4, 11 e 18 luglio dalle ore 10-12 e 17:30-20:30

A decorrere dal 1° luglio 2026 il servizio bibliotecario riaprirà presso la sede temporanea allestita nei locali ex URP, con ingresso dal portone centrale del Palazzo Comunale e con il consueto orario estivo:

Lunedì: 8.30 – 13.00

Martedì: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.15

Mercoledì: 14.00 – 18.15

Giovedì: 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.15

Venerdì: 8.30 – 13.00

Sabato: 8.30 – 13.00

Si ricorda inoltre che, come previsto dal Regolamento del Sistema Bibliotecario comunale, nel periodo di Ferragosto saranno osservate le consuete chiusure estive: Biblioteca di Castel San Pietro Terme: dal 10 al 17 agosto 2026 e Biblioteca di Osteria Grande: dal 10 al 22 agosto 2026.

Ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle modalità di accesso ai servizi saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e utenti per la collaborazione e la comprensione durante questa fase di lavori, finalizzata a migliorare il comfort, l’efficienza energetica e la qualità degli spazi della biblioteca.