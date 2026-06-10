Bando Social sport, assegnati i contributi a 110 beneficiari

Sono 110 le famiglie carpigiane che riceveranno un sostegno alla pratica sportiva dei loro figli nell’ambito dell’edizione 2024-2025 del bando Social sport promosso dal Comune di Carpi e che si è appena conclusa con la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

In risposta al bando sono state presentate 120 domande (sette delle quali sono state escluse per carenza dei requisiti, mentre tre erano doppie). Il contributo medio assegnato, che nelle prossime settimane sarà versato ai richiedenti, è di 167 euro, garantendo, come sottolinea l’assessora allo Sport Mariella Lugli, “un sostegno concreto alle famiglie per i costi di iscrizione a corsi e campionati e permettendo così a tanti ragazzi e ragazze di iniziare o continuare la pratica sportiva che hanno scelto. Lo sport, infatti, oltre a essere uno strumento per il benessere fisico è un formidabile veicolo di inclusione e aggregazione sociale”. Il voucher sostiene l’iscrizione a corsi o campionati dilettantistici di associazioni e società sportive iscritte alle federazioni e viene assegnato alle famiglie per una sola disciplina sportiva praticata da ogni figlio minorenne. Le persone con disabilità possono beneficiare del contributo fino ai 26 anni.

Dalle domande presentate emerge che lo sport più praticato è di gran lunga il calcio, seguito dal nuoto e dalla ginnastica.

L’elenco dei beneficiari (indicati con il numero di protocollo della domanda) è on line sul sito del Comune di Carpi (https://www.comune.carpi.mo.it/novita/notizie/approvazione-dellelenco-dei-beneficiari-del-bando-social-sport-2025-26/). Per informazioni si può contattare il Servizio Sport: giovani.sport@comune.carpi.mo.it; 059 649040 – 649093; 320 4299285.