La prima edizione di ModenaBalla apre le danze

È partita con una serata all’insegna della tradizione, della musica e della partecipazione la prima edizione di ModenaBalla, la nuova rassegna estiva promossa da Modenamoremio per animare il Centro Storico attraverso il linguaggio universale del ballo.

Martedì 9 giugno, dopo un saluto iniziale da parte dell’Assessore Andrea Bortolamasi, la Direttrice di Modenamoremio Sara Caselli e il Direttore della Sede di Modena di Banco BPM Gianluca Casolari, Piazza XX Settembre ha accolto numerosi cittadini e appassionati che hanno partecipato al primo appuntamento della manifestazione, dedicato al liscio, trasformando il cuore della città in una vivace balera sotto le stelle. Ad accompagnare il pubblico è stata l’orchestra Profumo di Romagna, che con il suo repertorio ha fatto risuonare in piazza i grandi classici della tradizione emiliano-romagnola, tra valzer, mazurche e polke.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polisportiva Sacca, ha saputo coinvolgere persone di tutte le età, confermando il valore del ballo come strumento di incontro, socialità e condivisione. Le danze hanno animato la piazza per tutta la serata, creando un’atmosfera festosa e accogliente che ha coinvolto non solo i ballerini ma anche curiosi, passanti e visitatori.

La manifestazione ha contribuito inoltre a valorizzare il Centro Storico e le sue attività, con i dehors dei locali della piazza frequentati da numerosi partecipanti che hanno scelto di trascorrere la serata tra musica, buon cibo e convivialità.

Dopo il positivo esordio, ModenaBalla proseguirà nelle prossime settimane con altri tre appuntamenti gratuiti in programma sempre in Piazza XX Settembre alle ore 21: martedì 16 giugno con la General Dancing, martedì 23 giugno con la Pizzica Pizzica e martedì 30 giugno con Swing & Boogie.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena ed è realizzata grazie al sostegno del marchio Tradizione e Sapori della Camera di Commercio di Modena, di Banco BPM e Coop Alleanza 3.0.