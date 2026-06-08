MOSA Festival 2026: il Parco Secchia si prepara ad accogliere dieci giorni di musica, sport e socialità

Dieci giorni di musica, sport, socialità, volontariato e divertimento in una nuova cornice destinata ad ampliare ulteriormente le potenzialità dell’evento. Dall’11 al 21 giugno il Parco Secchia di Villalunga ospiterà la quarta edizione del MOSA Festival, appuntamento ormai consolidato dell’estate casalgrandese e del comprensorio ceramico.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Power APS con il patrocinio del Comune di Casalgrande e la collaborazione di numerose realtà del territorio, si presenta quest’anno con un programma particolarmente ricco, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Tra gli ospiti più attesi figurano Zero Assoluto, Fedez ed Eiffel 65, affiancati da format di grande richiamo come Teenage Dream, Mamacita e Voglio Tornare negli Anni 90. Accanto al palco principale troverà spazio anche una seconda area dedicata agli artisti emergenti e alle nuove proposte musicali, con la partecipazione di realtà provenienti da tutta Italia grazie alla collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

«Siamo fieri di ospitare un evento che negli anni ha saputo crescere e alzare l’asticella. Dietro a queste giornate di musica, sport e intrattenimento c’è un lavoro enorme svolto con grande professionalità da tanti giovani volontari. Il Parco Secchia rappresenta una location ideale per accogliere una manifestazione di questa portata e per valorizzare ulteriormente il nostro territorio», sottolinea il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi.

«Come Comune siamo particolarmente orgogliosi di aver creduto in questo progetto fin dalla sua nascita. Siamo partiti con l’idea di sostenere un festival pensato per i giovani e oggi ci troviamo di fronte a una manifestazione capace di coinvolgere persone di tutte le età, associazioni sportive, volontariato e realtà provenienti anche dai territori vicini. È un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto dagli organizzatori e la capacità di fare rete del nostro territorio», aggiunge il Vicesindaco Valeria Amarossi.

Non solo musica. Il MOSA Festival 2026 amplia ulteriormente la propria proposta con un ricco programma sportivo che comprende la Mosa Run lungo il Percorso Natura del Secchia, il raduno automobilistico Rombo di Tuono, tornei di calcio, basket e pallavolo, attività ciclistiche, paintball ed esibizioni sportive.

«Musica, sport, socialità e associazionismo sono gli elementi che rendono speciale questa manifestazione. Sapere che accanto all’intrattenimento trovano spazio anche la partecipazione delle associazioni e iniziative a sostegno di importanti realtà sociali rappresenta un valore aggiunto di cui siamo particolarmente orgogliosi», evidenzia l’Assessore agli Eventi Cristina Spano.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla dimensione sociale dell’iniziativa. Il festival sosterrà infatti alcune realtà impegnate quotidianamente nell’aiuto alle persone e alle famiglie e ospiterà sul palco i ragazzi del progetto musicale promosso da ANFFAS, esempio concreto di inclusione attraverso la musica.

Attorno al cuore della manifestazione troveranno spazio quattordici punti ristoro, oltre cinquanta espositori e mercatini, attrazioni, aree dedicate alle famiglie e numerose occasioni di aggregazione. Un’organizzazione resa possibile grazie all’impegno di decine di volontari e alla collaborazione tra associazioni, sponsor, istituzioni e operatori del territorio.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sicurezza, con un articolato piano organizzativo condiviso con le autorità competenti, personale specializzato e la collaborazione delle Forze dell’Ordine, affinché le serate possano svolgersi in un clima di serenità, rispetto delle regole e piena sicurezza per tutti i partecipanti.

Dal’11 al 21 giugno divieti di transito e di sosta nelle aree interessate dalla manifestazione di Villalunga

In occasione dello svolgimento del MOSA Festival 2026, in programma presso il Parco Secchia di Villalunga dall’11 al 21 giugno, il Comune di Casalgrande informa che saranno in vigore temporanee modifiche alla circolazione nell’area interessata dalla manifestazione.

L’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area del Parco Secchia individuata nella planimetria allegata.

I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 14.00 alle ore 04.00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:

dall’11 al 12 giugno;

dal 12 al 13 giugno;

dal 13 al 14 giugno;

dal 14 al 15 giugno;

dal 17 al 18 giugno;

dal 18 al 19 giugno;

dal 19 al 20 giugno;

dal 20 al 21 giugno;

dal 21 al 22 giugno.

Le limitazioni riguarderanno esclusivamente l’area del Parco Secchia interessata dalla manifestazione e non si applicheranno ai mezzi di soccorso, ai veicoli delle Forze dell’Ordine e ai mezzi autorizzati.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata nelle aree interessate e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche previste.

L’ordinanza completa e la planimetria delle aree interessate sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande.

IL PROGRAMMA

Si inizia giovedì 11 giugno con nel palco uno Dj Reks, Matrix, Ludwig e Fede Sala. Nel palco due il Contest di Linea Radio e Dj Black.

Venerdì 12 giugno palco uno propone Teenage Dream l’evento imperdibile dedicato alle hit iconiche degli anni 2000: musica, dj set, spettacolo e un’atmosfera unica per rivivere le emozioni di una generazione. Sul palco anche Dj Nicola Schenetti, Fede Salva.

Con perc orsi di varia lunghezza la Mosa Run. Raduno “Rombo di Tuono” (esposizione auto).

Sul palco due Isabella del Fangio, Dirilinger, Kama, Tommy Mauri e Dj Steve Effe.

Sabato 13 giugno attività sportive dal pomeriggio (gara di bici e torneo di calcio) mentre il palco uno ospita Mamacita, format con musica reggaeton e hip-hop noto in tutta Italia, Suri e Cimmo T.

Il palco due propone Take Away, Anita De Luca, Fireflies in the Dark, Marco Arati e la musica di DJ Suba.

Domenica 14 giugno tornei di pallavolo e basket e anche pole dance. La serata vedrà la presenza di Samurai Jay, che a Sanremo ha gareggiato con “Ossessione”, brano tra i più ascoltati e già tormentone estivo e con lui il rapper campano Le One. Il sabato sera prevede anche Scuola Zoo, Fede Salva, Matteo Trullu.

Sul palco due Clessia, Alexeli Duo, Tributo 883 quelli della mala e dance con Dj Fifes.

Mercoledì 17 giugno per gli amanti del pop italiano arrivano gli Zero Assoluto.

Sul palco due tra le proposte musicali Matilde Montanari, Alberto Parmigiani, Astromen e Dj Salvo Costa.

Giovedì 18 giugno arriva Tony Pitony con la sua grande voce e testi ironici e irriverenti. Oltre a lui anche Auroro Borealo, Fede Salva, Sottofondo e Michael Perez. Tornei serali di pallavolo e basket.

Sul palco due Flaming Three Band, Valore e Dj Simon Gee.

Venerdì 19 giugno “Voglio tornare negli anni 90” per immergersi completamente nell’atmosfera autentica di un decennio che ha rivoluzionato la musica. Sul palco anche Redmarks e SMNRCH.

Le attività sportive propongono la fase finale dei tornei di pallavolo e basket.

Il palco due Ego, West Key, Bleach Bones, Matt Zay.

Sabato 20 giugno , tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2026 arriva Fedez. Sul palco anche Baroz, Santini, Fede Salva, Suri, Magma, Djako.

Fase finale dei tornei di pallavolo e basket.

Sul palco due Domenico di Puorto, Giulia Magro, Naga, Flavio Zen e Dj Alex Vee.

Domenica 21 giugno (ultimo giorno) arrivano gli Eiffel 65 e i loro successi 90/2000. Sul palco uno anche Dj Phil, Kasi, Giamma Samba, Rick e Figli dei fiori di pesco.

Il palco due propone per l’ultima serata The Beers, Phsychedelic Breakfast e Niky Dido.

Un ricco cartellone che soddisferà ogni preferenza musicale, rendendo l’estate 2026 indimenticabile.

Durante il Festival sono previste aree food e mercatini.

Per gli eventi: Teenage Dream, Samuray Jay-Le One, Fedez e Tony Pitony i biglietti sono disponibili online su https://www.ticketsms.it/en/location/-sassuolo-4

Il festival ha il patrocinio del Comune di Casalgrande – media partner linearadio.com e radiotendance.it