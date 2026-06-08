Medici di Medicina Generale, attivazione della Guardia Medica Straordinaria domani nel reggiano

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, martedì 9 giugno 2026, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare agli incontri dei Nuclei di Cure Primarie. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01.
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