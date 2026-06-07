Crollo di un casolare fatiscente: un ferito a Cadelbosco Sopra

Questo pomeriggio poco dopo le 15:00, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti in via Traghettino a Cadelbosco di Sopra in soccorso di una persona rimasta ferita nel crollo di un casolare fatiscente. Il ferito, con l’ausilio dell’elisoccorso di Parma, e stato trasportato al trauma center parmense.
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