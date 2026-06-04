Gravi irregolarità ambientali, scatta la denuncia per un’azienda del bolognese

Prosegue l’attività di contrasto ai reati ambientali condotta dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna.

Nei giorni scorsi il Gruppo Operativo Ambientale Metropolitano ha coordinato un’ispezione all’interno di un’azienda con sede a San Giorgio di Piano, in collaborazione con la Polizia Locale del Comune di Bologna e con la Polizia Locale Reno Galliera.

Nel corso dei controlli sono emerse gravi irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi prodotti dall’attività di officina, che sarebbero stati depositati direttamente sul suolo, oltre a diverse carenze sotto il profilo documentale.

L’azienda, infatti, sarebbe risultata non iscritta al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente, obbligatorio per le imprese produttrici di rifiuti pericolosi.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato numerose violazioni relative ai mezzi dell’impresa: diversi veicoli e autocarri sarebbero stati trovati privi di revisione e copertura assicurativa.

Al termine delle verifiche è scattata la denuncia nei confronti della titolare dell’azienda, una donna italiana deferita all’Autorità Giudiziaria per deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Contestate anche numerose sanzioni amministrative per violazioni ambientali e del Codice della strada.

Il fascicolo è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Bologna. Per la titolare dell’impresa, in caso di condanna, si prospetta una pena compresa tra un anno e cinque anni e sei mesi di reclusione.

Determinanti il coordinamento e la sinergia tra le forze di polizia del territorio, elementi essenziali per rafforzare l’attività di controllo, garantire ai cittadini una tutela sempre più efficace e assicurare una presenza costante delle autorità.