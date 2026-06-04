Maranello: da James Bond a Topolino, ecco il Motor Fantafest

Sabato 6 e domenica 7 giugno a Maranello in Piazza Libertà e Via Stradi è in programma la quarta edizione del Maranello Motor Fantafest, il festival del fumetto e dei motori, organizzato dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dal Comune di Maranello.

Durante le due giornate concerti, spettacoli, concorso cosplay, giochi per grandi e piccoli, fumetti e incontri. In mostra le auto iconiche dei film, i veicoli leggendari che hanno segnato la storia del cinema e dei telefilm del passato: ospite speciale la leggendaria Aston Martin DB5, una delle vetture utilizzate sui set dei film di James Bond 007 Goldfinger e Goldeneye, oltre a modelli a due e quattro ruote come la Ford Model T di Stanlio e Ollio, la DMC DeLorean, la macchina del tempo di Ritorno al Futuro, i sidecar di Indiana Jones e Don Camillo, la Vespa di Vacanze Romane e la Bianchina di Fantozzi, e tante altre.

In programma incontri con fumettisti, area giochi da tavolo, Sim Racing, il tondodromo con la pista Slot car 1/32 più lunga d’Italia, area retrograme, workshop stampa 3D, Maranello Brick, fumetto dell’Accademia ADAC Modena, Gundam, giocoleria e graffiti live painting, raduno anime Itasha giapponesi, spazio caricature, street food.

Sabato 6 giugno alle 15 KST – KPOP Show Time showcase dedicato ai ballerini e cantanti, alle 16:30 K-pop Random Play Dance, alle 18 incontro con Karim Musa, in arte Yotobi, uno dei creator più iconici e versatili di YouTube Italia, alle 19:30 incontro con Alessandro Vitti, disegnatore di Marvel e DC Comics, un appuntamento esclusivo per ripercorrere la sua straordinaria carriera internazionale e scoprire la sua missione come fondatore dell’Accademia delle Arti Creative. Alle 20.30 Chocobo Band in concerto, band ispirata alle iconiche colonne sonore di Final Fantasy, alle 22 Lupi Marrani in concerto con le sigle dei cartoni animati.

Domenica 7 giugno alle 11.30 incontro con Giovanni Timpano, un dialogo con l’autore delle spettacolari illustrazioni dei manifesti ufficiali che accompagnano i Gran Premi della Ferrari, alle 11.30 gara cosplay (apertura iscrizioni), alle 15 incontro con Andrea Maccarini e Donald Soffritti, illustratori di Topolino, alle 18.30 incontro con Alex Polidori, la voce italiana di Spider-Man, Timothée Chalamet e Usopp nel live action di One Piece. Alle 20.30 “Viaggio senza vento”, incontro con Omar Pedrini e Andrea Manfredini: un’imperdibile performance tra musica e fumetto, per raccontare la genesi del fumetto “Viaggio senza vento”, basato sul celebre album dei Timoria. Alle 21.30 Mary The Voice in concerto per cantare a squarciagola le sigle dei telefilm, film e cartoni animati che hanno reso leggendari gli anni ’90.