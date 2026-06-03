Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 4 giugno 2026

Cielo caratterizzato per tutta la giornata da nuvolosità irregolare, con qualche possibile piovasco sui settori più occidentali a fine giornata.
Temperature minime in leggera flessione intorno a 15/17 gradi, massime senza variazioni di rilievo, comprese tra 25/27 gradi della costa e 28/30 gradi delle pianure.
Venti al mattino deboli dai quadranti orientali, dal pomeriggio previsti rinforzi moderati da sud-ovest su fascia appenninica, fino a quote collinari sui settori centro occidentali.
Mare poco mosso tendente al mosso dal pomeriggio.