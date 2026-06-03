I carabinieri nei chiostri di San Pietro per celebrare il 212° anniversario della fondazione dell’Arma

La cerimonia per i 212 anni della Benemerita si terrà il 5 giugno alle 18.30 ai Chiostri di San Pietro, simbolo d’arte e storia nel cuore di Reggio Emilia. L’evento celebra il legame fra cittadini e Carabinieri reggiani, con la partecipazione di autorità civili, militari, personale in servizio e in congedo, familiari e cittadini. La data commemora la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare assegnata alla Bandiera dell’Arma nel 1920 per la Prima Guerra Mondiale.

Durante la cerimonia militare, saranno schierati diversi plotoni: brigadieri, appuntati, carabinieri operativi e di stazione, oltre a specialità come Carabinieri Forestali e Sciatori. Saranno esposte le bandiere di istituzioni locali e dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro, oltre a rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Dopo gli onori al Comandante Provinciale, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, seguiranno l’Inno Nazionale, messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Comandante Generale dell’Arma Salvatore Luongo. Il Colonnello Narducci farà il punto sulle attività dell’Arma nell’ultimo anno, con la consegna di riconoscimenti per operazioni meritorie e borse di studio offerte dalla Fondazione Manodori agli studenti più meritevoli figli di carabinieri.

La mattina della stessa giornata, alle 9, avrà luogo una commemorazione per i caduti dell’Arma con la deposizione di una corona presso la lapide del Comando Provinciale. Tale gesto renderà omaggio al carabiniere Leone Carmana, Medaglia d’Oro al Valor Militare, a cui è intitolata la caserma di Corso Cairoli.