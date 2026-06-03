27enne arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, sequestrati quasi 19.000 euro in contanti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia CC hanno arrestato un 27enne italiano, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività preventiva finalizzata al costante monitoraggio e controllo del territorio di persone sospette, ritenute dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del fine settimana, i Carabinieri hanno effettuato un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, finalizzato al contrasto dello spaccio e consumazione di droghe. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’utilitaria che si è parcheggiata in una zona defilata del parcheggio del campo sportivo di San Matteo della Decima.

Pochi istanti dopo l’arresto del veicolo, è salito a bordo un ragazzo, poi identificato in un 23enne italiano, che dopo aver scambiato un breve dialogo con il conducente successivamente identificato nel 27enne, ha ricevuto da quest’ultimo un involucro in cellophane, per poi allontanarsi velocemente. Il giovane acquirente è stato seguito e bloccato poco dopo; nella sua disponibilità è stata trovata una confezione plastificata contenente circa 11 grammi di cocaina. Ha dichiarato di averla acquistata poco prima dal 27enne, dopo un accordo avvenuto telefonicamente e secondo modalità che ha riferito essere consolidate da diversi anni.

L’utilitaria, seguita e poi bloccata da un’altra pattuglia, è risultata guidata dal 27enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 960 euro in contanti e di un involucro contenente 16 grammi di cocaina occultato nel pacchetto di sigarette, oltre ad altri due involucri rispettivamente del peso di 5,46 e 1,69 grammi della stessa sostanza. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto otto mazzette di banconote da 1.000 euro ciascuna e ulteriori 10.000 euro legati con un elastico e un bilancino di precisione sporco di cocaina.

Tutta la droga, il denaro ed il materiale sono stati sequestrati. L’uomo, dopo le procedure di identificazioni e le formalità di rito, è stato arrestato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’arresto è stato convalidato ed il 27enne rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 del c.p.p. senza irrogazione, al momento, di misura cautelare alcuna. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacenti, in violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.