Grandi idee in movimento: premiate le classi prime per il progetto “Map&Go”

Si è svolto sabato 30 maggio alla scuola secondaria di Castelnovo di Sotto il momento di premiazione del progetto di educazione alla mobilità sostenibile “Map&Go: da scuola al nostro futuro sostenibile”. Erano presenti il dirigente scolastico Andrea Marconi, il sindaco Francesco Monica e il referente di Ecosapiens Marco Benelli.

Il progetto è stato svolto dalle classi prime medie che hanno partecipato con entusiasmo e creatività.

L’iniziativa, curata dagli esperti di Ecosapiens, con il sostegno del Comitato Territoriale di Iren, ha visto gli studenti protagonisti di una vera e propria attività di esplorazione e mappatura del territorio circostante la scuola.

Attraverso laboratori in aula e uscite sul campo a piedi, i ragazzi hanno potuto analizzare alcune parti del territorio in cui vivono, realizzando una dettagliata mappatura di alcuni punti strategici del territorio.

Il momento centrale del lavoro è stato lo sviluppo di una mappa “metro-minuto”. Questo strumento grafico indica in modo immediato e visivo i tempi di percorrenza a piedi e in bici per raggiungere la scuola e gli altri punti di aggregazione individuati dalle classi, dimostrando quanto sia facile e salutare preferire la mobilità attiva all’auto privata.

Il sindaco si è complimentato con gli alunni per la qualità del lavoro svolto e ha colto l’occasione per dialogare con i ragazzi, presentando i benefici delle piste ciclabili ed illustrando successivamente la mappa della mobilità cittadina attuale ed i progetti futuri.

Al momento, la rete ciclabile del nostro territorio comprende 4,150 chilometri di piste già attive. Negli ultimi anni è stato realizzato il tratto della ciclabile che raggiunge il centro abitato di via Claudia; è in fase di completamento la pista di via Prato Bovino che collegherà Castelnovo alle frazioni di Cogruzzo e Meletole: 3,700 chilometri realizzati per mettere in sicurezza i percorsi quotidiani dei cittadini e degli studenti. In questi mesi il Comune sta mettendo in cantiere la realizzazione del collegamento pedonale di via S. Biagio, per connettere le due aree industriali presenti nella zona sud del paese.

Con uno sguardo al futuro, tra le priorità in fase di valutazione di fattibilità e progettazione, ci sono anche la realizzazione di un altro percorso ciclopedonale per il collegamento di via Parmiggiana e di via Limido e il collegamento su via Curiel.

Durante la premiazione, Marco Benelli ha ringraziato la scuola per la fattiva collaborazione e ha espresso il suo apprezzamento per l’originalità delle mappe realizzate e per l’alto livello di coinvolgimento delle classi.

La mappa realizzata diventerà un patrimonio della scuola, utile anche per sensibilizzare le famiglie sull’importanza di percorsi casa-scuola più puliti e sicuri.

Agli alunni ha consegnato un attestato per l’impegno civico dimostrato.

Benelli ha infine espresso un ringraziamento all’amministrazione per la costante attenzione a questi temi e, soprattutto, alle nostre studentesse e ai nostri studenti: con la loro energia ci hanno ricordato che il cambiamento verso un futuro sostenibile parte proprio dai piccoli passi di ogni giorno!