Strage in centro a Modena, aggiornamento sulle condizioni dei feriti

Due i pazienti ricoverati all’Ospedale Maggiore di Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni. Per entrambi le condizioni cliniche lentamente migliorano. L’uomo, in particolare, ha ripreso gradualmente coscienza ed è fuori pericolo di vita. La donna di 55 anni è ancora in condizioni critiche ma stabile, la prognosi resta riservata.
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