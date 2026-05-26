Intervento della Polizia Locale in zona Alessandrini a Bologna con sequestro di 60 grammi di hashish

Venerdì scorso, una pattuglia a piedi del nucleo Centro storico della Polizia Locale è intervenuta tra via Venturini e piazza VIII Agosto dopo aver notato due giovani dal comportamento sospetto.

Alla vista della pattuglia, i due si sono dati alla fuga lungo via Venturini e poi in via Zappoli dove si sono separati e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Durante l’inseguimento, gli agenti hanno notato uno dei ragazzi lanciare un involucro all’interno di un passo carraio recintato di via Alessandrini, da dove hanno successivamente recuperato e sequestrato una confezione di plastica con un panetto di hashish di 61,49 grammi.