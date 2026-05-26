Reggio Emilia, sindaco e questore incontrano gli agenti della Polizia locale protagonisti del fermo del giovane sospettato di terrorismo

Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e il questore Carmine Soriente, insieme al Comandante della Polizia locale italo Rosati, hanno voluto personalmente ringraziare i due agenti della Polizia locale che giovedì scorso, 21 maggio, hanno contribuito all’individuazione e al fermo di un giovane italiano di origini marocchine sospettato di avere contatti con il terrorismo islamico e di progettare un attentato. Per questo li hanno incontrati questo pomeriggio in Municipio per esprimere direttamente la loro riconoscenza per la brillante operazione svolta e per il servizio prestato alla comunità.

“Il contributo della Polizia locale di Reggio Emilia dimostra ancora una volta come il lavoro degli agenti in forza in città sia di primissimo livello. A tutte e tutti loro va un sincero ringraziamento per questa e molte altre operazioni condotte con competenza, coraggio e professionalità – ha commentato il sindaco – L’intervento di giovedì scorso si conferma inoltre come un’operazione resa possibile grazie alla stretta e proficua collaborazione tra Polizia locale e le forze dell’ordine, che ogni giorno lavorano insieme a tutela dei cittadini”.

I due agenti resisi protagonisti dell’azione sono l’assistente capo Marianna Zazzera e l’assistente scelto Alessandro D’Antonio che erano in servizio in centro storico nel momento in cui il comando della Polizia locale ha diffuso l’ordine urgente di rintraccio. Tra gli elementi utili all’identificazione, il particolare abbigliamento del giovane. Grazie anche a questa informazione, gli agenti hanno individuato il ragazzo, che si temeva fosse armato, e lo hanno seguito finché in via Roma non si sono verificate le condizioni di sicurezza per intervenire: la mancanza di persone in strada in quel momento e la presenza delle pattuglie della Polizia di Stato giunte in rinforzo.

Il giovane è stato quindi fermato per un controllo dei documenti e successivamente posto in arresto dalla Polizia di stato.