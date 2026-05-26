Palasport Castelnovo Monti, anche gli studenti protagonisti dell’inaugurazione

Fervono i preparativi per l’inaugurazione del nuovo Palasport di Castelnovo Monti e anche la comunità dell’Appennino è coinvolta direttamente nei momenti che caratterizzeranno la cerimonia di venerdì 29 maggio.

Tra i protagonisti della giornata ci saranno infatti anche gli studenti della classe 1ªC dell’Istituto Comprensivo Bismantova, impegnati in queste settimane in un percorso di avvicinamento alla lingua LIS che li porterà ad eseguire l’Inno di Mameli segnato nella Lingua Italiana dei Segni davanti alla vasta platea di ospiti e atleti sordi che parteciperanno all’evento inaugurale.

I ragazzi hanno dapprima svolto una lezione introduttiva alla LIS con materiali multimediali insieme ai propri docenti, per poi partecipare ad un collegamento diretto con il performer LIS che li accompagnerà durante la cerimonia. Si tratta di Zena Venacore, artista napoletano già protagonista in numerose occasioni al Festival di Sanremo come interprete in lingua dei segni di alcuni dei brani più celebri della manifestazione.

Venacore sarà a Castelnovo già da giovedì e incontrerà personalmente gli studenti in classe per l’ultimo “ripasso” prima dell’esibizione ufficiale. Durante la cerimonia inaugurale performerà inoltre in lingua LIS anche i brani eseguiti dal cantautore Alberto Bertoli, in uno dei momenti più significativi e simbolici dell’intera giornata, dedicata ai temi dell’inclusione, dell’accessibilità e dello sport per tutti.

L’inaugurazione del nuovo Palasport prenderà il via venerdì 29 maggio alle ore 10.45 e sarà aperta a tutta la cittadinanza, con accesso gratuito fino ad esaurimento posti. Il nuovo impianto dispone di oltre 1.100 posti a sedere e ospiterà per tutta la giornata eventi istituzionali, spettacoli ed esibizioni sportive.