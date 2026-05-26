Incendio della cappa aspirante di un ristorante in via Sardegna a Bologna

Oggi intorno alle 13:00, sette squadre dei vigili del fuoco di Bologna con autoscala, autobotte e Funzionario di Guardia, sono intervenute in via Sardegna 7 a Bologna per l’incendio della cappa aspirante di un ristorante. L’intervento, oramai risolto, ha contrastato l’incendio che ha provocato l’intossicazione di tre persone.
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