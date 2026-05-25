Grande partecipazione per la Camminata della Salute con Lilt, oltre 60 persone ai piedi della Pietra

È stata molto partecipata la “Camminata della Salute” promossa dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Castelnovo ne’ Monti, Croce Verde di Castelnovo e Vetto, Uisp e Circolo Acli di Costa. Oltre 60 persone di tutte le età hanno preso parte all’iniziativa che ha unito attività fisica, prevenzione e valorizzazione del territorio.

Il gruppo, partito dalla chiesa di Costa de’ Grassi, ha raggiunto Monterosso lungo un percorso immerso nella natura, accompagnato da panorami suggestivi sulla Pietra di Bismantova, sui Gessi Triassici e sul crinale appenninico. A rendere ancora più speciale il pomeriggio anche la vista del Cusna ancora imbiancato sopra ai boschi primaverili.

“È stato un momento molto bello e partecipato – sottolinea l’assessora Silvia Dallaporta – che ha saputo unire movimento, socialità e attenzione alla salute. Camminare insieme in luoghi così straordinari del nostro territorio è già di per sé un messaggio positivo, che si è rafforzato ulteriormente grazie al momento di confronto finale dedicato alla prevenzione”.

Al rientro, nella distesa del Circolo Acli di Costa, i partecipanti hanno infatti preso parte a un incontro con il dottor Ermanno Rondini, oncologo e presidente della Lilt di Reggio Emilia, che ha parlato dell’importanza di adottare stili di vita sani, dall’alimentazione corretta all’attività fisica, fino al valore della socialità come elemento di benessere.

La giornata si è conclusa con una merenda in compagnia a base di pane casereccio e marmellata, ricotta fresca e acqua di fonte, offerti e prodotti dall’azienda “Il Sottobosco di Emilia” e dal Caseificio di Garfagnolo.

“Ringrazio tutti i partecipanti – aggiunge Dallaporta – il dottor Rondini, i volontari di Lilt, Croce Verde e Uisp, il Circolo Acli di Costa, il Caseificio di Garfagnolo e in particolare Nadia dell’azienda Il Sottobosco di Emilia, oltre all’assessore Giorgio Severi, per la collaborazione e l’impegno che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa”.