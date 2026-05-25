A Modena ultimo appuntamento con la rassegna “i mercoledì di maggio”

Si conclude mercoledì 27 maggio la rassegna “I Mercoledì di Maggio”, il ciclo di pomeriggi gratuiti dedicati a bambini e famiglie che per tutto il mese ha animato le piazze del centro storico di Modena con attività ludiche, creative e momenti di socialità all’aria aperta.

L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 27 maggio alle ore 17.00 in piazza XX Settembre, con un pomeriggio all’insegna del gioco e della creatività pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza divertente e partecipata.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i giochi da tavolo proposti da Pandragon, che accompagnerà bambini e famiglie alla scoperta di giochi adatti a diverse età, favorendo condivisione, collaborazione e divertimento.

Accanto all’area gioco, Casa delle Culture APS curerà un laboratorio creativo di origami, dove i partecipanti potranno sperimentare l’arte della piegatura della carta e realizzare piccole creazioni colorate.

L’iniziativa conferma l’obiettivo della rassegna “I Mercoledì di Maggio”: valorizzare gli spazi del centro storico attraverso attività gratuite dedicate alle famiglie, creando occasioni di incontro, partecipazione e animazione urbana.

Ingresso libero e gratuito.