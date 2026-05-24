Schianto auto-bici a Limidi di Soliera: morto un 81enne

Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11:00 in via Grande o Rosa a Limidi di Soliera. Un anziano di 81 anni in sella ad una bicicletta è venuto a collisione don un’autovettura condotta da una donna. Nel violento impatto e l’anziano è stato sbalzato a terra, nel fossato che costeggia la strada. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, sul posto con ambulanza ed elisoccorso, l’uomo non ce l’ha fatta. La conducente dell’auto, 53 anni, è stata condotta all’ospedale di Carpi per accertamenti. Rilievi di legge a cura della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine.