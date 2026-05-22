Ciclovia del Sole, trovata una soluzione per il tratto di via Tadolini a Bologna

Trovata una soluzione progettuale per la ciclabile di via Tadolini che nei giorni scorsi era stata al centro di polemiche sui media.

La pista ciclabile rimarrà in sede separata e protetta: in particolare, il percorso ciclabile proseguirà in parte sul marciapiede nel tratto di uscita dalla rotatoria, così da favorire il deflusso veicolare, e in parte in carreggiata separata laddove la sezione stradale lo consente, garantendo in ogni caso continuità, sicurezza e funzionalità dell’itinerario ciclabile.

La ciclabile in questione costituisce un tratto temporaneo dell’itinerario EuroVelo 7 – Ciclovia del Sole, progetto e lavori curati dalla Città metropolitana di Bologna nella quasi totalità dei territori comunali attraversati, e che nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Bologna sarà successivamente presa in carico dall’Amministrazione comunale.

La temporaneità di questo tratto deriva dal fatto che il progetto originario non interessava via Tadolini, ma prevedeva la prosecuzione lungo via Sanzio fino al ponte ciclopedonale sul Reno intitolato a Giovanni Masi, nel territorio del Comune di Casalecchio di Reno. Tale soluzione non è risultata compatibile con le tempistiche imposte dal PNRR, che finanziava gran parte della realizzazione dell’opera. Per evitare l’interruzione del percorso, ormai in fase avanzata di completamento nel territorio bolognese, si è quindi individuata una soluzione alternativa di più rapida realizzazione, nell’attesa di reperire ulteriori finanziamenti utili alla realizzazione del progetto originario.

La soluzione temporanea individuata prevedeva la realizzazione di una ciclabile bidirezionale in sede propria, ottenuta mediante l’installazione di un cordolo separatore sulla parte settentrionale della carreggiata di via Tadolini, in continuità con il percorso già esistente.

Durante l’esecuzione dei lavori sono tuttavia emerse alcune criticità, in particolare un rallentamento della circolazione in alcuni orari di punta in prossimità della rotatoria Onorato Malaguti e la necessità di mantenere adeguati spazi di gestione e deflusso in occasione degli eventi ospitati presso lo Stadio.

Da qui la soluzione, annunciata oggi, che prevede lo spostamento di un tratto di ciclabile sul marciapiede, pur rimanendo in sede separata.