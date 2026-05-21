Modena, aperto il nuovo tratto ciclopedonale a Ganaceto

È stato aperto il un nuovo tratto ciclopedonale a sud del centro urbano di Ganaceto, che collega Stradello Lenzini, a fianco della strada Nazionale per Carpi, con il tracciato ciclopedonale esistente da via Forghieri fino al limite del Comune di Modena in località Appalto di Soliera, intercettando i relativi nuclei residenziali.

I lavori, per un valore di 150 mila euro lordi, in autofinanziamento da parte del Comune, sono partiti in dicembre dopo la conclusione del percorso autorizzativo con Anas e sono arrivati a conclusione nei giorni scorsi.

“Si tratta di un piccolo ma significativo intervento di mobilità ciclabile utile alle frazioni delle Quattroville”, commenta l’assessore alla Mobilità Giulio Guerzoni. “È stato sollecitato dai cittadini diverso tempo fa e proprio in questo frangente mi fa piacere ricordare l’assessore Gabriele Giacobazzi, un gentiluomo, amico e collega di Giunta, che per primo si impegnò su questo intervento dopo una assemblea pubblica”.

Il nuovo tratto ciclopedonale è stato realizzato in sede propria e si colloca a ridosso di un’area prevalentemente agricola acquisita tramite esproprio. Ha uno sviluppo di circa 150 metri lineari per una larghezza media di 2 metri ed è stato realizzato in accordo con Anas, con un cordolo di delimitazione dalla sede stradale della Nazionale per Carpi, in cemento prefabbricato largo 50 cm, pavimentato in asfalto.

A sud il tracciato interseca il canale di Ganaceto su cui, in accordo con il Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale, è stata realizzata una passerella prefabbricata in cemento armato per lo sbarco all’intersezione su via Lenzini, idonea anche a supportare i carichi dei mezzi per la manutenzione dello stesso canale. È inoltre stata fatta la predisposizione delle opere edili per l’installazione di cinque punti luce di illuminazione pubblica.