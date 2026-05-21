La Nazionale Italiana Cantanti scende in campo allo stadio “Pincelli”

Il prossimo 5 giugno, alle ore 19, lo Stadio comunale “Franco Pincelli” di Formigine ospiterà un grande momento di solidarietà: l’incontro tra la Nazionale Italiana Cantanti e la formazione Formigine Batti Cuore.

L‘evento, organizzato dal Real Formigine con il sostegno del Comune di Formigine, mira a supportare l’AVAP di Formigine: il ricavato della serata finanzierà l’acquisto di un’autovettura attrezzata per il trasporto di organi e sangue.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Corrado Bizzini, Assessore agli Eventi del Comune di Formigine; Simone Fiorani, vicepresidente Real Formigine; Antonella Ferrari, presidente dell’AVAP; e gli artisti Marco Ligabue, Ronny Ferretti e Mattia Camellini, in rappresentanza della Nazionale Italiana Cantanti.

Da oltre quarant’anni impegnata nel sostegno a progetti sociali, la Nazionale Italiana Cantanti conferma anche con questa iniziativa il proprio impegno verso chi opera per il bene del prossimo. Tra i volti noti che scenderanno in campo ci saranno, tra gli altri, Ubaldo Pantani, Cioffi, Briga, Il Tre, Alberto Urso e FDV (Francesco Da Vinci).

Dall‘altra parte, la formazione “Formigine Batti Cuore” schiererà Marco Ballotta, noto ex portiere professionista e dirigente sportivo; una rappresentanza di giocatori dell’ASD F1 Solidarietà composta da dipendenti Ferrari; il campione paralimpico Andrea Piacentini; membri del Real Formigine; una delegazione femminile della PGS; alcuni amministratori comunali e naturalmente volontari dell’AVAP.

I biglietti dell’evento sono acquistabili sul sito vivaticket.it o presso i punti vendita autorizzati indicati su formiginebatticuore.it. Tra questi figurano il New Grease Bar, Bar Pulp, Happy Bar e For.me Coffee&More a Formigine, la Gelateria Ice Cream a Casinalbo e BB Caffè a Corlo.