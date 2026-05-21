Il presidente di Unioncamere E-R, Veronesi in merito alla conferma di Antonio Patuelli alla presidenza ABI

«La conferma di Antonio Patuelli alla guida dell’Associazione Bancaria Italiana rappresenta un importante segnale di continuità e stabilità per l’intero sistema economico del Paese e della nostra regione.

A nome di Unioncamere Emilia-Romagna e del sistema camerale del territorio, esprimo le più vive congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro al Presidente Patuelli per il prossimo biennio.

In questi anni complessi, segnati da transizioni profonde e sfide economiche inedite, la sua guida ha saputo garantire visione ed un dialogo costante con il mondo delle imprese, rappresentando al meglio quei valori di competenza, rigore e profondo legame con il territorio che sono il motore della nostra regione.

Il sistema creditizio e quello delle imprese viaggiano sullo stesso binario: non c’è crescita senza un accesso al credito sano e consapevole, e non c’è solidità bancaria senza un tessuto produttivo dinamico.

Siamo certi che, sotto la sua guida autorevole, l’ABI continuerà a essere un riferimento strategico fondamentale per sostenere la competitività delle nostre aziende, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dell’Emilia-Romagna e dell’Italia intera».