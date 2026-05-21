Ingiuria e percuote i passanti in corso Mazzini a Molinella. Arrestata dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Mezzolara e Molinella hanno arrestato una 43enne italiana per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale. L’arresto è stato eseguito in Corso Giuseppe Mazzini a seguito di una telefonata al 112 – NUE di un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che riferiva di una donna in stato di agitazione che stava percuotendo e spaventando i passanti.

Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando, la donna si è allontanata di qualche metro e si è seduta per terra. Preoccupati per le sue condizioni di salute, i militari si sono avvicinati con toni pacati invitandola a stare tranquilla, ma lei, invece di calmarsi, li ha aggrediti verbalmente e fisicamente, costringendoli a immobilizzarla e arrestarla. La donna è stata identificata nella 43enne italiana. Invitata a farsi visitare dai sanitari del 118 che erano stati chiamati dagli stessi militari, la donna si è rifiutata.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la presunta responsabile, gravata da precedenti di polizia, è stata accompagnata presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.