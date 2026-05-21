Castelnuovo, ecco il Campus Davide Chiappelli

Uno spazio urbano per ricordare la figura di Davide Chiappelli e l’impronta che ha lasciato nella comunità di Castelnuovo Rangone. In occasione della Festa della Scuola, è stato inaugurato il Campus Davide Chiappelli, un’area a due passi dal centro storico, che comprende gli edifici scolastici, la pista d’atletica, la palestra e il Placemaking Hub.

Dai parenti ai colleghi e gli ex studenti, in tanti hanno voluto essere presenti alla cerimonia di intitolazione del campus al dirigente scolastico scomparso nel dicembre scorso, che proprio all’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Castelnuovo ha avuto nel 2019 il suo ultimo incarico.

“Il grande insegnamento che ci ha lasciato Davide Chiappelli – spiega Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone – è la necessità di una scuola aperta, viva, inclusiva, una scuola che sia strumento per ridurre le disuguaglianze della società. Questa intitolazione vuole essere un omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita all’istruzione, che ha ricoperto il ruolo di educatore con dedizione e autentica passione, e con le sue idee ha cambiato il modo di vedere e vivere la scuola a Castelnuovo”.

L’assessora alle Politiche scolastiche Antonia Zagnoni aggiunge: “Davide è stato un esempio per generazioni di studenti castelnovesi, una figura molto amata dalla comunità, stimato dalle famiglie, dai docenti e dal personale scolastico. Dedicargli questi spazi significa raccogliere idealmente la sua eredità professionale e umana e impegnarsi a seguire quella che era la sua idea di scuola, un luogo di crescita dove non viene lasciato indietro nessuno”.

“Per noi – ricorda Fabienne Cattini del Comitato 0-14 – è stato una guida, in grado di lasciare un segno profondo nella nostra comunità scolastica, ed è il motivo per cui questa intitolazione l’abbiamo sostenuta fin dal primo momento. Per Davide Chiappelli inclusione scolastica non si limitava alla didattica, con lui è nato il curriculum delle competenze, proprio perché nella sua visione tutti gli studenti avevano delle qualità, tutti erano importanti”.