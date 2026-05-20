Venerdì 22 maggio “impianti aperti” all’impianto di depurazione di Rubiera

Vi siete sempre chiesti dove va a finire l’acqua una volta tirato lo sciacquone o chiuso il lavandino? Nella mattinata di venerdì 22 maggio sarà possibile scoprirlo direttamente. L’impianto di depurazione di Rubiera capoluogo (via del Simposio, accesso da via Saffo) verrà aperto alle visite nell’ambito del Festival della Sostenibilità, grazie alla collaborazione tra Comune di Rubiera, Arca e Iren Acqua Reggio.

Sarà così possibile, con una visita guidata a cura dei tecnici di Iren Acqua Reggio, vedere come l’acqua dei nostri scarichi venga depurata per poi essere riutilizzata, senza sprechi, per dissetare la campagna e conoscere il funzionamento del depuratore che serve 25mila cittadini di Rubiera, Scandiano e di alcune frazioni sul confine, per un totale di 45mila abitanti equivalenti.

Parteciperanno anche diverse classi delle scuole secondarie di primo grado di Rubiera.

Per partecipare è utile registrarsi prima, gratuitamente, su Eventbrite, in modo da poter organizzare i gruppi. Lo si può fare da questo indirizzo: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-impianti-aperti-visita-al-depuratore-di-rubiera-1988750354847?aff=oddtdtcreator