Sabato pomeriggio, al Ridotto del Teatro Comunale di Modena: “Dentro le Note”

Si terrà sabato 23 maggio 2026 alle 17.30 al Ridotto del Teatro Comunale Pavarotti‑Freni (ingresso libero da via Goldoni 1, fino a esaurimento posti) il secondo appuntamento di Dentro le Note, evento collaterale del festival L’Altro Suono.

L’evento, dal titolo Comunità del Bangladesh: un racconto in musica e parole, sarà dedicato alla cultura bengalese attraverso la testimonianza artistica e personale di cittadini residenti nel nostro territorio. Ospiti, il cantautore Mansib e tre musicisti che suonano al suo fianco: Md Masum (octopad), Shagnik Chowdhuri (chitarra elettrica), Sourav Das (basso). Il racconto sarà invece affidato ad Anisa Azad, Anjumanara Khandaker, Faravi Khandaker e Ahmed Oronno.

La musica tradizionale è un elemento fondamentale della cultura bengalese. Le sue liriche profonde e melodiose caratterizzano l’identità del Bangladesh. I testi sono, in molti casi, più importanti della melodia e veicolano emozioni, racconti di storie e miti che accompagnano la vita quotidiana. Quando la tradizione incontra la musica pop, si crea un connubio originale che aggiorna il linguaggio musicale contemporaneo. La cultura del Bangladesh è un mosaico vibrante, rappresentato da una società che mette al centro la famiglia e che ha come caratteristica peculiare uno spiccato senso dell’ospitalità. A Modena è presente un’importante comunità bengalese, integrata e unita, composta da molti giovani che si sono inseriti nel tessuto della nostra città studiando e lavorando, desiderosi di costruire il proprio futuro nella realtà cittadina.

Dentro le Note è un ciclo di incontri nato dalla collaborazione tra l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Teatro Comunale, con lo scopo di coinvolgere un pubblico spinto dal desiderio di esplorare il mondo della musica attraverso il racconto dei suoi protagonisti. Queste occasioni considerano da sempre la musica anche come strumento di scambio e di apertura verso culture e discipline diverse e sono incentrate sull’esperienza concreta e sulla vita dell’artista che racconta di sé e della sua comunità.

A partire dal 2022, il percorso si è arricchito della partecipazione attiva dell’Assessorato alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione e dell’Agenzia Casa. Il progetto interculturale mette in dialogo esperienze artistiche locali con la vita e le forme espressive delle comunità straniere residenti nella nostra città. Gli appuntamenti prevedono momenti performativi alternati al racconto dei protagonisti che parlano di sé attraverso le proprie opere. Gli incontri sono a cura del Centro Servizi per l’Inclusione e il Contrasto alle Marginalità.