Sabato, a Fiorano, Rita Costi presenta il suo libro “Il giardino della Metamorfosi”

Il Giardino delle Metamorfosi, edito da Gangemi Editore, è il libro d’esordio della giornalista Rita Costi, che nasce dalla narrazione di un viaggio all’interno nel giardino di Calcata (nella Tuscia viterbese) progettato e vissuto dagli architetti Paolo e Giovanna Portoghesi.

Dopo un tour di presentazione in giro per l’Italia che ha toccato Roma e Milano, Parma e Modena, Ferrara, il volume verrà presentato sabato 23 maggio, alle ore 17.30 a Villa Cuoghi a Fiorano, nell’ambito del ‘salotto” “Il Tè delle 5”. A conversare con l’autrice sarà Tina de Falco con letture a cura di Aurelio Pittalis e sonorità di Giovanni Pietri. Seguirà un aperitivo offerto dall’associazione INarte.

Il volume, che ha la prefazione di Giovanna Massobrio Portoghesi, racconta di un luogo reale e insieme simbolico. “Non c’è una trama ma un’esperienza da attraversare– ha dichiarato l’autrice nel corso della presentazione- in cui corpo e terra, anima e luce, memoria e trasformazione si intrecciano. Il giardino diventa spazio iniziatico, esperienza di soglia, metafora di una metamorfosi interiore che coinvolge chi lo attraversa, tra visibile e invisibile”.