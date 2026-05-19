32enne italiano arrestato a Bologna per detenzione di sostanze stupefacenti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 32enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un intervento in un appartamento di un palazzo situato in zona Foscherara, da cui erano state udite delle urla, verosimilmente compatibili con una lite domestica.

All’arrivo dei Carabinieri, c’era un uomo che affermava di avere avuto una discussione verbale con la fidanzata, la quale si era già allontanata. Nella circostanza, però, l’attenzione dei militari è stata richiamata dall’atteggiamento sospetto del soggetto che dopo aver gettato nel cestino della spazzatura un involucro di plastica che teneva in mano, voleva sminuire la situazione ed evitare il controllo. I Carabinieri si sono insospettiti e dopo averlo identificato nel 32enne bolognese, lo hanno sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Le operazioni di ricerca eseguite dai militari hanno consentito 3795 euro in contanti, una bilancina di precisione, 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 123 grammi di cocaina, tra cui l’involucro che aveva gettato nel cestino della spazzatura che ne conteneva 12 grammi.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.