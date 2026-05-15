Un nuovo parchetto con area giochi in via Giovanni XXIII a Carpi

Taglio del nastro martedì 19 maggio per il nuovo parchetto dotato di area giochi inclusiva realizzato in via Giovanni XXIII, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area delimitata anche dalle vie Manzoni e Ferraris, a ridosso del nuovo supermercato.

Alla cerimonia di inaugurazione, prevista alle 18, intervengono il sindaco di Carpi Riccardo Righi e Daniele Tinazzi, responsabile sviluppo di Despar Italia. Al termine è previsto un piccolo rinfresco offerto dal punto vendita Eurospar.

Progettato per coniugare inclusività sociale e tutela ambientale, il parco è stato realizzato come cessione di opere di urbanizzazione secondaria all’interno del progetto edilizio per la costruzione del supermercato Eurospar che ha permesso di ampliare la superficie permeabile. Complessivamente le aree cedute al Comune hanno un’estensione di 2.522 metri quadrati che comprendono i parcheggi su via Giovanni XXIII, le aiuole e il parco che misura 1.524 metri quadrati.

Il nuovo parco è per tutti: oltre ai giochi inclusivi posati su una pavimentazione antitrauma, infatti, sono stati realizzati anche percorsi tattili “Loges” per garantire la massima autonomia ai cittadini ipovedenti e un percorso ciclo-pedonale sicuro che collega l’area commerciale al cuore del quartiere.

Il parco ospita una varietà di essenze diverse per potenziare la biodiversità e creare schermature naturali. La dotazione botanica è costituita da 33 alberi (aceri, frassini, acacie, meli giapponesi da fiore, legestroemie, marusticani, peri e sorbi) e oltre duecento arbusti, tra piante sempreverdi e fiorite, tra le quali sanguinella, salvia russa, alloro, filadelfo, verbena, spirea, cineraria, viburno palla di neve.