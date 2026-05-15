HomeBologna24 Ore per la Parità di Genere, in Salaborsa una maratona aperta...





24 Ore per la Parità di Genere, in Salaborsa una maratona aperta per riprendersi lo spazio pubblico

Bologna
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ventiquattro ore consecutive di incontri, cultura e partecipazione per affermare un principio semplice ma ancora disatteso: la libertà di vivere lo spazio pubblico senza paura. È questo il cuore della “24 Ore per la Parità di Genere”, la maratona promossa dall’associazione Road To 50% in programma fino alle 9 del 16 maggio in Salaborsa.

Il programma attraverserà in modo trasversale i principali ambiti in cui le disuguaglianze di genere si manifestano, offrendo uno spazio di confronto ampio e multidisciplinare.
Alle 18.30, la consigliera comunale Giulia Bernagozzi parteciperà all’incontro “Bologna, città Femminista” insieme a Giuditta Bellosi, Think Tank Period, Viola Dressino, architetta e urbanista, Arianna Vignetti, gender equality expert e presidente Road to 50%.Modera: Aurora Trotta, Paideia Bologna.
Intorno alla mezzanotte è inoltre previsto il passaggio degli street host di Nottambula, operatrici e operatori che nelle ore notturne svolgono attività di ascolto, mediazione, accompagnamento e informazione, promuovendo la convivenza nello spazio pubblico, il rispetto dell’ambiente, la riduzione del danno, la prevenzione delle discriminazioni e la sicurezza di chi si muove in città di notte.

L’iniziativa, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è la tappa conclusiva del progetto MezziPerTuttə Emilia-Romagna, realizzato nell’ambito del Progetto di Solidarietà e dedicato al contrasto delle molestie nello spazio pubblico e sui mezzi di trasporto. Non un semplice evento, ma una vera e propria presa di parola collettiva. La maratona nasce infatti da un’esigenza concreta emersa durante la campagna MezziPerTuttə: molte donne e ragazze raccontano di cambiare percorsi, orari e abitudini quotidiane per evitare situazioni percepite come insicure, rinunciando così a opportunità di studio, lavoro e socialità. La “24 Ore per la Parità di Genere” risponde così con un gesto simbolico e politico insieme: abitare uno spazio pubblico per 24 ore consecutive, rendendolo luogo di confronto, presenza e partecipazione accessibile.

All’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e finanziata dal Progetto di Solidarietà dell’Unione Europea, partecipano realtà culturali e associative del territorio come la Cineteca di Bologna, Pandora Rivista, Paideia, Casa delle Donne Bologna e Libera Bologna, insieme a istituzioni locali che hanno scelto di sostenere e ampliare il confronto pubblico su questi temi.

















Redazione 1

Ultime notizie