Concluso il bando “Idea Sassuolo, Quartieri al Centro”

Nove associazioni, presentatesi in rete con 11 operatori economici: è questo il numero delle realtà sassolesi che sono risultate aggiudicatrici del bando “Idea Sassuolo 2026, Quartieri al centro”, il progetto di sviluppo di comunità che, iniziato lo scorso anno, punta a trasformare parchi, piazze e aree verdi in presidi di cittadinanza attiva.

Ammonta a 30.000 euro l’investimento complessivo che ha l’obiettivo di sostenere progetti che migliorino la qualità della vita nei quartieri attraverso l’animazione territoriale e il volontariato, favorendo la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini per promuovere lo sviluppo della città grazie al coinvolgimento del terzo settore.

“Il terzo settore e l’associazionismo sono la spina dorsale del nostro territorio come presidi di comunità e veicolo indispensabile di formazione, socialità e aggregazione e per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a dedicare un budget importante per sostenere queste progettualità – commenta l’Assessore Federico Ferrari – il contributo vuole accompagnare questi percorsi di iniziative ed eventi stimolando la nascita di nuovi partenariati che includano le associazioni attive nei quartieri ed operatori economici del territorio. La grande partecipazione al bando, ma soprattutto la qualità dei progetti presentati e la capacità di attrarre anche i privati, sono la testimonianza di come la strada intrapresa sia quella giusta”.

“Vedere i nostri parchi e le aree verdi – aggiunge la Vicesindaco Serena Lenzotti – animati da realtà che promuovono sani stili di vita e inclusione sociale è la prova di quanto il movimento sia un linguaggio universale capace di unire i quartieri e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

Sono stati 9 i progetti presentati, 8 dei quali hanno ottenuto l’ammissione al contributo dopo la valutazione della commissione giudicatrice.

Le realtà che animeranno i quartieri nel corso del 2026 sono:

Circolo Arci Alete Pagliani APS ;

; La Comune del Parco di Braida APS ;

; Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro APS ;

; Il Giardino di Karl ;

; L’Ora del Noi ;

; Auser Volontariato di Modena ;

; ANFFAS APS Sassuolo ;

; Comitato Parchetto Ducale il Trifoglio APS.

L’investimento complessivo messo in campo dal Comune ammonta a 30.000,00 euro. È interessante notare come il modello di “Idea Sassuolo” non si basi esclusivamente sulla spesa pubblica.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di partner privati, il regolamento prevedeva esplicitamente che le entrate messe a disposizione da altri soggetti privati o pubblici debbano essere obbligatoriamente indicate nelle rendicontazioni economiche dei singoli progetti. Questo approccio stimola la creazione di reti e collaborazioni tra il mondo del volontariato e le realtà imprenditoriali o i singoli sostenitori del territorio, garantendo che ogni euro investito dall’ente pubblico possa generare un impatto moltiplicato grazie al co-finanziamento o al supporto logistico di soggetti terzi.

Per garantire l’avvio tempestivo delle attività, il Comune ha già autorizzato l’anticipazione del contributo (fino al 50%) per cinque delle associazioni richiedenti. Tutti i progetti dovranno essere realizzati entro il 28 febbraio 2027, con l’obbligo di rendicontazione finale entro 60 giorni dalla conclusione delle attività per l’erogazione del saldo.