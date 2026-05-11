Caccia al mistero a Sassuolo: i pacchi smarriti fanno tappa al centro commerciale Gemma

Il centro commerciale Gemma di Sassuolo ospiterà un format innovativo che unisce intrattenimento, curiosità e sostenibilità: i Pacchi Misteriosi, ideati da D’Annunzio Commercial Agency SRLS per Mysterybox.cloud.
Un’esperienza di acquisto fuori dagli schemi, dove il contenuto viene svelato solo al momento dell’apertura, trasformando ogni scelta in un momento di sorpresa autentica.
Il concept richiama il fascino del Pozzo di San Patrizio: una profondità inesauribile in cui ogni scoperta rivela qualcosa di nuovo. Ogni pacco sigillato è un piccolo “pozzo” di possibilità.
TIPOLOGIE DI PACCHI
I visitatori potranno scegliere tra:
- Basic: 2,50 €/etto
- Premium: 3,50 €/etto
DISPONIBILITÀ E DINAMICA
- Fino a 4 tonnellate di merce disponibili
- Rotazione continua dei prodotti per garantire varietà
Nota: in caso di esaurimento anticipato, l’evento potrà concludersi prima del termine previsto. Si consiglia la partecipazione nelle prime giornate.
PROVENIENZA E SOSTENIBILITÀ
I prodotti provengono da flussi logistici europei certificati, tra cui:
- merce non reclamata o smarrita
- lotti di magazzino e spedizioni periodiche
Si tratta di beni mai consegnati o mai ritirati, reimmessi nel circuito commerciale.
Il servizio garantisce:
- pacchi sigillati e tracciati
- sostituzione in caso di prodotto danneggiato o non funzionante con pacco di pari peso.
UN’ESPERIENZA CHE FA LA DIFFERENZA
L’iniziativa contribuisce a:
- ridurre gli sprechi
- prolungare il ciclo di vita dei prodotti
- promuovere un modello di economia circolare
Il tutto offrendo un’esperienza di acquisto originale, dinamica e ad alto coinvolgimento.
Informazioni:
Disponibilità: fino a 4 tonnellate di merce complessive
Centro Commerciale Gemma – Via Archimede, 9 a Sassuolo MO
Dal 20 Maggio al 24 Maggio 2026
Orari: dalle 09:00 alle 20:00