Mirandola: scappa alla vista della volante, fermato ed arrestato dopo un inseguimento

La Polizia di Stato di Mirandola ha tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Durante la notte, intorno alle ore 2.00, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola, nel transitare in via Agnini, ha notato un’autovettura che procedeva a forte velocità.

Alla vista della Polizia, il conducente, al fine di seminare la pattuglia che nel frattempo si è posta al suo inseguimento, ha accelerato repentinamente la marcia, incurante della segnaletica stradale di precedenza e del semaforo rosso, ha imboccato una strada, chiusa al traffico per lavori di manutenzione, abbattendo le transenne poste a protezione dell’area, proseguendo la marcia in contromano in via Verdi, per poi, arrestare la sua corsa a seguito dell’urto con una benna di un escavatore.

L’uomo è stato subito fermato dagli agenti all’interno dell’autovettura, dove hanno rinvenuto della sostanza stupefacente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e nei confronti dell’indagato sono state elevate anche sanzioni per violazione al codice della strada.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.