Inaugurati i nuovi spogliatoi dell’area sportiva di via Mantegna a Salvaterra

Sono stati inaugurati nella mattinata di oggi i nuovi spogliatoi dell’area sportiva di via Mantegna a Salvaterra, un intervento atteso che consegna al territorio spazi completamente rinnovati, moderni e progettati per accompagnare la crescita delle attività sportive e aggregative della frazione.

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, il Vicesindaco Valeria Amarossi, Assessori e Consiglieri comunali, insieme ai rappresentanti della cooperativa Liofante, ai tecnici coinvolti nella realizzazione dell’intervento, alle realtà sportive ed associative del territorio e a numerosi cittadini.

L’opera rappresenta un tassello significativo nel percorso di riqualificazione degli impianti sportivi comunali e arriva al termine di un iter complesso, segnato da difficoltà operative e amministrative che hanno allungato i tempi del cantiere.

Nel corso dell’inaugurazione il Sindaco Daviddi ha voluto chiarire un aspetto ritenuto centrale rispetto all’intervento: i nuovi spogliatoi non devono essere interpretati come semplici prefabbricati, ma come strutture moderne e permanenti, costruite secondo standard elevati di sicurezza, efficienza energetica e qualità costruttiva.

“Prefabbricato non significa struttura provvisoria o di minor qualità – sottolinea Daviddi –. Oggi gran parte delle costruzioni moderne nasce attraverso sistemi prefabbricati, ma con fondazioni in cemento armato, calcoli antisismici, standard elevati di isolamento e qualità abitativa. Quello che inauguriamo oggi è uno spazio costruito per durare nel tempo e rispondere pienamente alle esigenze di chi lo utilizza”.

Gli spogliatoi sono stati realizzati con fondazioni in cemento armato, senza allacciamento alla rete del gas e con impianto fotovoltaico installato in copertura, elemento che consentirà alla struttura di essere quasi completamente autonoma dal punto di vista energetico e di ridurre significativamente i costi di gestione.

L’intervento ha riguardato sia gli spazi legati all’area beach volley, già operativa grazie al lavoro della cooperativa Liofante, sia quelli collegati ai campi da calcio, per i quali il Comune si prepara ora ad avviare il percorso di affidamento.

Un affidamento che, spiega l’Amministrazione, non guarderà soltanto all’aspetto sportivo, ma anche alla capacità del futuro gestore di inserirsi nel tessuto sociale del territorio, sostenere la pratica sportiva dei più giovani e delle persone fragili e diventare un presidio positivo per tutta la comunità.

Nel corso della cerimonia il Sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento alle imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera, Pagin Prefabbricati di Padova e la ditta Gariselli di Castellarano, oltre al casalgrandese Luca Ravazzini, per il contributo garantito nella cura delle diverse fasi del cantiere.

“Abbiamo bisogno di luoghi dove stare bene insieme, fare sport e costruire relazioni positive – conclude Daviddi –. Questo spazio ha un valore che va oltre l’impianto sportivo: è un luogo di aggregazione e comunità, soprattutto per i giovani”.