Terapie cellulari e geniche, a Massimo Dominici il 2026 ISCT Career Achievement Award

Il professor Massimo Dominici, ordinario di Oncologia medica, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto di Unimore e direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, è stato selezionato per il 2026 ISCT Career Achievement Award in Cell & Gene Therapy, riconoscimento internazionale conferito dalla International Society for Cell & Gene Therapy (ISCT) a personalità che hanno contribuito in modo rilevante alla crescita del settore delle terapie cellulari e geniche.

La cerimonia ufficiale si è svolta il 6 maggio a Dublino, nel quadro dell’ISCT 2026 Annual Meeting, in programma fino al 9 maggio al Convention Centre Dublin in Irlanda. Il congresso rappresenta uno degli appuntamenti mondiali di maggiore rilievo per la comunità impegnata nelle terapie avanzate, con la partecipazione delle componenti che definiscono il settore, dalla clinica alla ricerca, dai laboratori alle autorità regolatorie e all’industria biotecnologica e farmaceutica. In quella sede il nome di Unimore e dell’AOU di Modena entra in un ambito scientifico nel quale la ricerca di base arriva alla cura attraverso produzione controllata, prove cliniche e regole condivise a livello internazionale.

Istituito nel 2016, l’ISCT Career Achievement Award in Cell & Gene Therapy valorizza carriere che hanno inciso sul campo delle terapie cellulari e geniche e sulla stessa attività della società scientifica. La valutazione riguarda i contributi maturati nei pilastri che strutturano questo settore, dalla ricerca accademica alla dimensione regolatoria, fino alla produzione e allo sviluppo industriale dei trattamenti. Per Dominici il riconoscimento assume un rilievo particolare anche per il legame costruito con ISCT nel corso degli anni: membro della società dal 2001, dopo numerosi incarichi direttivi nel 2014 è stato primo presidente non nord-americano dell’organizzazione.

Fondata nel 1992, la International Society for Cell & Gene Therapy è oggi una delle principali società scientifiche globali dedicate alla traduzione clinica delle terapie cellulari e geniche. La società riunisce oltre 4.500 esperti provenienti da più di 60 Paesi e organizza la propria attività su cinque grandi aree geografiche. La sua funzione, nel panorama internazionale, riguarda un punto delicato della medicina contemporanea: trasformare farmaci basati su cellule, geni o tessuti in trattamenti accessibili ai pazienti dentro un quadro di sicurezza, valutazione scientifica e responsabilità regolatoria.

“Ricevere il 2026 Career Achievement Award dalla International Society for Cell & Gene Therapy – ha dichiarato il prof. Dominici – rappresenta per me un grande onore e, al tempo stesso, una responsabilità. Questo riconoscimento non è solo personale, ma riflette il lavoro di una comunità fatta di colleghi, ricercatori e clinici che ogni giorno contribuiscono anche allo sviluppo delle terapie cellulari e geniche. Negli anni ho avuto il privilegio di operare in un ambito in cui ricerca di base, innovazione tecnologica, sperimentazione clinica e regolazione devono necessariamente integrarsi per trasformare scoperte scientifiche in opportunità concrete per i pazienti. Sono particolarmente orgoglioso che questo riconoscimento valorizzi anche il lavoro svolto presso l’Università di Modena and Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena anche in collaborazione con la realtà industriale locale. In questi contesti ricerca, assistenza e innovazione si sviluppano in modo strettamente connesso mantenendo sempre al centro gli obiettivi: formare i giovani e curare i nostri pazienti”.

Massimo Dominici è Prof. Ordinario di Oncologia Medica, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Università di Modena e Reggio Emilia. Da novembre 2024 è Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto di UniMoRe. Dal 2005 dirige il Laboratorio di Terapie Cellulari, con 340 pubblicazioni scientifiche, oltre 60.000 citazioni e 14 brevetti. Ha tenuto oltre 360 relazioni su invito in contesti nazionali e internazionali. È fondatore della start-up universitaria Rigenerand srl, successivamente acquisita da Evotec Modena, e co-fondatore di EIR Biotherapies, attiva nel campo delle terapie cellulari e geniche. È stato membro del board di JACIE e WBMT e consulente scientifico del Ministero della Salute. È membro di società scientifiche internazionali quali ESMO, AIOM, AACR e ASCO. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della International Society for Cell & Gene Therapy nel biennio 2014–2016. Dal 2019 è componente dell’Expert Advisory Panel per le International Nonproprietary Names (INN) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’ambito delle terapie cellulari e geniche.