Festa dell’Europa 2026, in centro storico caccia ai tesori europei per oltre 100 studenti

Con il progetto European young multiplier coinvolti otto istituti superiori della città e della provincia in un percorso dedicato alle opportunità europee e alla partecipazione giovanile

In occasione della giornata dedicata alla Festa dell’Europa, che si celebra ogni anno il 9 maggio, nella mattinata di ieri, giovedì 7 maggio, oltre 100 studenti e studentesse delle scuole superiori in pazza Prampolini hanno preso parte all’evento conclusivo del progetto “European young multiplier”. I ragazzi, divisi in squadre, che hanno partecipato a una vera e propria caccia al tesoro attraverso le vie del centro storico. Tra le piazze e i luoghi simbolo della città, ogni tappa del gioco prevedeva attività di informazione e orientamento sulle opportunità offerte dall’Unione europea ai giovani: dalla mobilità internazionale ai programmi di formazione e partecipazione.

Otto gli istituti coinvolti di città e provincia dai licei Canossa, Chierici, Moro, il Cattaneo dall’Aglio di Castelnovo Monti e il Mandela di Correggio fino agli istituti Filippo Re, Scaruffi-Levi-Tricolore e Galvani Iodi.

Ad aprire la giornata in piazza Prampolini il saluto dell’assessora alle politiche educative di Reggio Emilia Marwa Mahmoud, mentre le premiazioni finali sono state affidate alla consigliera provinciale Claudia Martinelli.

L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è stato organizzato dal Comune di Reggio Emilia – Servizio Officina Educativa e dalla Fondazione E35, con il supporto della Cooperativa Reggiana Educatori e di studenti e studentesse formati negli anni precedenti all’interno del progetto, oggi protagonisti come peer educator e “moltiplicatori” di informazioni tra coetanei.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto European Young Multiplier, percorso di Formazione Scuola-Lavoro attivo dal 2020 e promosso dal Punto Locale Eurodesk di Reggio Emilia, operativo presso l’Infogiovani di via Cassoli 1 e co-gestito dal Servizio Officina Educativa/Partecipazione giovanile e benessere, dalla Fondazione E35 e dalla Cooperativa Reggiana Educatori. L’evento rientra tra le iniziative promosse per la Giornata dell’Europa 2026.