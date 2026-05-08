Borse di studio universitarie, in Emilia-Romagna centrato l’obiettivo del 100% per l’anno accademico 2025-26

Oltre 160 milioni per borse di studio e servizi alle studentesse e agli studenti degli Atenei emiliano-romagnoli e 4mila posti letto disponibili. L’Emilia-Romagna investe con decisione sul diritto allo studio e il rafforzamento dell’offerta abitativa universitaria.

Grazie a un’azione coordinata tra Regione, Azienda per il diritto allo studio dell’Emilia-Romagna (Er.Go), Università, e Fondazioni, il sistema regionale riesce ad assicurare anche quest’anno la copertura totale delle borse di studio, nuovi posti letto, residenze universitarie e interventi di riqualificazione sul territorio.

Il punto è stato fatto oggi dall’assessore alle Politiche abitative e diritto allo studio universitario, Giovanni Paglia, assieme ai rappresentanti degli Atenei dell’Emilia-Romagna e degli studenti e delle studentesse.

“La copertura del 100% degli studenti idonei alle borse di studio – afferma Paglia- è un risultato estremamente positivo. La Regione è in prima fila per garantire fino in fondo il diritto allo studio, soprattutto considerando la forte riduzione dei finanziamenti statali. L’obiettivo è costruire un sistema sempre più inclusivo e sostenibile, capace di garantire agli studenti il diritto a studiare, vivere e formarsi in Emilia-Romagna”.

Le risorse, tra fondi nazionali, da Pnrr, Regione, Er.Go, Università e Fondazioni ammontano a 160,7 milioni di euro, raggiunti anche grazie a un accordo pluriennale con le Università.

“L’apporto dato dalle Università, che ringraziamo, è fondamentale” – continua Paglia – Con il loro supporto abbiamo avuto e abbiamo la possibilità di raggiungere un risultato che, soprattutto a causa della diminuzione dei fondi Pnrr, non era affatto scontato”.

I numeri degli studenti assegnatari

Sono oltre 29mila le studentesse e degli studenti assegnatari di borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026 di cui oltre 10 mila matricole.

Per quel che riguarda l’assegnazione in denaro delle borse, tra gli iscritti all’Università di Bologna 15.826 studenti hanno ottenuto il beneficio, per un investimento complessivo di oltre 80,8 milioni di euro. Seguono l’Università di Parma con 5.534 beneficiari e una spesa superiore ai 26,5 milioni, Ferrara con 3.548 studenti finanziati e un investimento di 18,2 milioni di euro, Modena-Reggio Emilia con 3.490 assegnatari e risorse per 15,7 milioni di euro. Infine, gli istituti di Alta formazione artistica, musicale, danza e design, insieme agli altri istituti universitari, con 655 studenti che ricevono la borsa e 3,2 milioni di euro di risorse impegnate.

Gli alloggi

Per quanto riguarda i posti letto, sono 4.081 quelli messi a disposizione da Er.Go, nelle principali città universitarie della regione. Un patrimonio abitativo destinato a crescere ulteriormente grazie ai finanziamenti del Pnrr e ai programmi di edilizia universitaria sostenuti dal ministero dell’Università e della Ricerca.

La quota maggiore si concentra a Bologna con 1.842 alloggi. Seguono Parma con 709 posti letto, Modena con 546 e Ferrara con 357. Completano il quadro Forlì (209), Reggio Emilia (131), Cesena (122), Rimini (100), Ravenna (55) e Piacenza (10).